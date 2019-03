Wochenende bringt Sonnenschein und bis zu 20 Grad

OBERÖSTERREICH. Claudia Riegler, Meteorologin der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), hat gute Nachrichten: Am Wochenende herrscht im ganzen Land frühlingshaft mildes Wetter mit Temperaturen von 20 Grad.

Ein Wochenende für Sonnenanbeter Bild: VOLKER WEIHBOLD

Schon heute, Freitag, bringt der Hochdruckeinfluss verbreitet sonniges Wetter. Der Samstag setzt noch einen drauf: In fast allen Landesteilen klettern die Temperaturen auf 20 Grad. Nur in den Morgenstunden können im Mühlviertel, im Donautal und im Alpenvorland Nebelfelder durchziehen, die sich aber rasch lichten.

Frühlingshaft geht es am Sonntag weiter - zumindest bis zum späten Nachmittag: "Dann nähert sich von Norden her eine Störung, die speziell nördlich der Donau einige Wolken bringt", sagt ZAMG-Meteorologin Claudia Riedler. Die Höchstwerte erreichen am Sonntag noch 18 Grad, zum Start der neuen Woche ist allerdings Schluss mit dem freundlichen Wetter.

Am Montag behalten die meiste Zeit des Tages kompakte Wolkenfelder die Oberhand, zeitweise regnet es. Einzig in den nördlichen Landesteilen kann sich hie und da die Sonne zeigen. Die 12-Grad-Marke wird zu Wochenbeginn aber nicht überschritten.

Letztes März-Wochenende wird frühlingshaft

Noch frischer wird's am Dienstag, bei nur fünf bis acht Grad. In der Früh ziehen Regen- und Graupelschauer über Oberösterreich, in Lagen oberhalb von 800 Meter verwandeln sich diese in Schnee.

Nach zwei trüben Tagen geht es am Mittwoch wieder bergauf, wenn auch nur langsam. Spätestens am Wochenende soll aber wieder der Frühling zurückkehren, prognostiziert Claudia Riedler.

Video: Die Wetteraussichten in Österreich

