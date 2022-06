Wo sind Kim und Leonie? 13-Jährige seit einer Woche verschwunden

Seit 23. Mai werden Kim Laura H. und Leonie K. vermisst: Die beiden Mädchen, die in einer Betreuungseinrichtung in Leonstein untergebracht sind, wurden am Samstag vor einer Woche zuletzt gesehen. Seither rätseln Erzieher und die Polizei über ihren Aufenthaltsort.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet nun bei der Suche nach den 13-Jährigen um Unterstützung aus der Bevölkerung und hat zu diesem Zweck Bilder der Jugendlichen veröffentlicht. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Kim und Leonie geben kann, der möge sich an die Polizeiinspektion Steyrtal unter der Telefonnummer 059133 4125 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Schon mehrmals verschwunden

Es ist nicht das erste Mal, das Mädchen aus der Einrichtung bei Grünburg bei Steyr (Bezirk Kirchdorf an der Krems) vermisst werden. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach Leonie K. Sie war zuletzt Anfang Mai 2022 gemeinsam mit der elfjährigen Rania für einige Tage abgängig und tauchte am 10. Mai unversehrt wieder auf – die OÖN berichteten.

Auch Mitte April waren die beiden Mädchen als vermisst gemeldet worden. Sie wurden schließlich in Linz aufgegriffen, wo sich sich längere Zeit am Hauptbahnhof aufgehalten haben dürften. Die elfjährige Rania war im Februar dieses Jahres zwei Wochen lang abgängig. Die Polizei fand sie, wie berichtet, in einer Wohnung in Wien.