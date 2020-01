Wo sich alles rund ums Fahrrad dreht: Wels lädt zum großen Bike-Festival

Die Messestadt trägt ihrem Ruf als Hochburg des Radsports einmal mehr Rechnung und lädt am 1. und 2. Februar zur dritten Auflage des "Bike Festival Austria". Mehr als 50 Aussteller präsentieren die neuesten Trends rund um E-Bikes, Mountainbikes, Rennräder, Kinderräder und Spezialmodelle. Die OÖN sind Medienpartner.

Fahrrad-Einsteigermodelle sind genauso zu sehen wie "High-End"-Premiumräder. Neben seriell erzeugten Bikes werden auch individuell gefertigte Räder und Einzelstücke gezeigt. Begeisterte Radsportler geben den Besuchern außerdem Expertentipps.

Auf einem 500 Quadratmeter großen Parcours können die Messebesucher die Räder auch gleich testen oder sich im Pumptrack ordentlich in die Kurven lehnen. Bei der Fahrt über Bodenwellen und Steilwandkurven sind Gleichgewichtsgefühl und Konzentration gefragt. Auf diesem Rundkurs steigt auch das einzige Indoor-Rennen der "Intersport Austrian Pumptrack Series 2020".

Spektakulär wird es auch bei den Auftritten der "Banana Crew", die drei Mal pro Messetag waghalsige Sprünge und verrückte Stunts mit ihren zweirädrigen Untersätzen aufführen wird.

Abgerundet wird das Angebot mit Radbekleidung und umfangreichem Zubehör, wie Sportbrillen, Bike-Rucksäcken und Trinksystemen. Und wer überlegt, einen sportlichen Urlaub zu verbringen, kann sich über Radreisen informieren.

In die Ferne schweifen muss man aber nicht unbedingt, denn auch die Rennradregion Wels hat viel zu bieten. Zahlreiche begeisterte Hobbyfahrer haben die Nebenstraßen rund um Oberösterreichs zweitgrößte Stadt als ihr Trainingsrevier ausgewählt. Es ist kein Zufall, dass die Österreich-Rundfahrt bereits mehrmals in Wels Station machte. Auch das Kirschblütenrennen und das Innenstadt-Radkriterium ziehen jedes Jahr tausende Besucher an.

Drei Messen, ein Eintritt

Zur gleichen Zeit finden auch das Fishing-Festival und die Bogensportmesse statt. Die Besucher können mit nur einem Ticket drei Messen besuchen. OÖNcard-Inhaber erhalten 1,50 Euro Rabatt.

