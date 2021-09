Wer in Schwanenstadt nach dem Namen des Bürgermeisters fragt, bekommt seit 62 Jahren dieselbe Antwort: Staudinger. Nur die Vornamen haben sich im Laufe der Jahre verändert. 1959 trat der Lebensmittelgroßhändler Rudolf Staudinger (VP) sein Amt an. Er blieb 36 Jahre lang Bürgermeister – bis 1995. Der nächste Staudinger – nicht verwandt mit seinem Vorgänger – stand zu diesem Zeitpunkt bereits ante portas: Karl Staudinger (VP) leitet seit 26 Jahren die Geschäfte in Schwanenstadt.