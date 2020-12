Die Standorte, an denen das Land Oberösterreich über die Weihnachtsfeiertage kostenlose Antigen-Tests anbieten wird, sind fixiert und dürften viele Oberösterreicher überraschen: In Schlierbach, Ried, Bad Leonfelden, Vöcklabruck und Linz werden zwischen 20. Dezember und 6. Jänner Teststationen in Schulen und einer Sporthalle eingerichtet. Pro Standort seien täglich 500 Tests möglich, teilte das Land gestern mit. Landesweit liegt die tägliche Testkapazität damit bei 2500 Antigen-Tests. "Durch