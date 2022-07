Wo Kinder sich wie echte Ritter fühlen dürfen

Wenn in Linz das Ritterfest ruft, dann ist das zum einen ein klares Indiz dafür, dass die Sommerferien begonnen haben. Zum anderen machen sich Familien aus ganz Oberösterreich auf die Reise in die Landeshauptstadt, in der für einen Tag das Rad der Zeit ins Mittelalter zurückgedreht wird. Am 9. Juli, dem ersten Ferientag für die Schülerinnen und Schüler, wird dies ab 10 Uhr wieder der Fall sein.

Es ist das größte Familienfest des Landes, das auch heuer mit einem vielfältigen Programm aufwartet, bei dem Mitmachen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht ist.

Was mit der großen Eröffnungsfeier auf der Schlosswiese mit Akrobaten und mittelalterlicher Musik beginnt, wird sich mit viel Unterhaltung und verschiedenen Vorführungen bis zum Arkadenhof im Landhaus, dem Tummelplatz und dem Alten Markt erstrecken.

Viel Augenmerk wird logischerweise auf die jungen Besucher gelegt. Wer sich einmal wie ein richtiger Ritter fühlen will, wird um einen Besuch im Ritterlager nicht umhinkommen. Im Rosengarten des Schlosses erhalten die Kinder einen einzigartigen Einblick in den Alltag der Ritter und haben dort sogar die Möglichkeit, in die Lehre, konkret gesagt in die Knappenlehre zu gehen. Zum Preis von fünf bzw. drei Euro (für Familienbund-Mitglieder) lernen die jungen Teilnehmer das Einmaleins des mittelalterlichen Lebens kennen. Dabei sind Mut und Geschick gefragt, denn neben Bogenschießen und Dosenwerfen müssen die angehenden Knappen auch knifflige Aufgaben lösen. Wer alle Aufgaben besteht, komplettiert damit seinen Knappen-Stempelpass. Als Belohnung gibt es eine Knappen-Urkunde und eine kleine Überraschung.

Grundsätzlich ist der Eintritt zum Ritterfest frei. Für alle Kinder, die verkleidet kommen, gibt es an den Infoständen des Familienbundes eine Überraschung zum Abholen. In der Altstadt wird zudem ein Mittelalter-Markt veranstaltet, bei dem es Kunsthandwerk, Schmuck, Holzspielzeug und kulinarische Köstlichkeiten zu kaufen gibt. Das Fest endet um 21 Uhr nach der Feuershow.