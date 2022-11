"Das Leben steht im Mittelpunkt. Das Leben bis zum letzten Lebenstag." Rudolf Wagner, Geschäftsführer der St.-Barbara-Hospiz-Einrichtungen in Linz und Ried, steht am Tisch im Gemeinschaftsraum des Hospizes, einen halb fertig gebundenen Adventkranz in der Hand. Und er weist deutlich darauf hin, worum es im St. Barbara Hospiz geht: um das Leben. Um ein möglichst normales Leben bis zu jenem Moment, an dem es zu Ende geht.