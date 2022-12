Wo ist Michaela K.? 16-Jährige seit Freitag verschwunden

Am Freitag gegen 9.30 Uhr hat Michaela K. die Wohnung ihrer Eltern in Pasching verlassen, weil sie zur Arbeit gehen wollte. Dort angekommen ist sie allerdings nicht, stattdessen soll sie am selben Tag gegen 23 Uhr noch am Linzer Hauptbahnhof mit einigen männlichen Jugendlichen gesehen worden sein.

Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Laut Polizei könnte das Mädchen mit dem Zug in Richtung München gefahren sein. Die Polizeiinspektion Pasching bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens unter der Telefonnummer 059133-4141.

Personenbeschreibung: 170 cm groß, etwa 65 bis 70 kg, braune Augen, lange Haare. Schwarze Haube, schwarzer Parker, Skinny Jeans, schwarze Adidas-Sporttasche.

Bild: LPD OÖ

