Wo im Land die Impfkaiser daheim sind

Lange hat Lena Perthaler gezögert, gestern war es so weit. Kurz nach halb elf Uhr bekam die 21-jährige Wirtschaftsstudentin in der Impfstraße in den Linzer Promenaden Galerien jenen Stich, der ihr Schutz vor einer schweren Covid-Erkrankung und mehr Freiheiten bringen wird.