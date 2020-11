Durch den Böhmerwald Tour 1 beginnt am Loipenparkplatz in Schöneben. Der Straße vorbei am Hotel Inn’s Holz in Richtung tschechischer Grenze folgen. Nach 500 Metern links in den Weg einbiegen, der zuerst noch parallel zur Loipe verläuft und durch schöne Wälder bis zur Skiarena Hochficht führt. Retour auf dem gleichen Weg. Start: Schöneben Länge: 12 Kilometer Dauer: rund 4 Stunden Höhenmeter: 132 Meter Schwierigkeit: mittel Tour 2 startet am Parkplatz in Grünwald (Loipenhaus). Rechts auf die