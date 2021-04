Wo die Polizisten für den Ernstfall ausgebildet werden

Zu dritt dringen die Polizeibeamten mit gezückter Waffe in die Wohnung ein. Jeder Winkel, in dem sich der potenzielle Täter befinden könnte, wird kontrolliert. Ein Kollege sichert dabei den anderen. Vorerst ist das nur ein Szenario, das die Polizei für die Medien im neu erbauten Einsatztrainingszentrum (ETZ) in Sattledt (Bez. Wels-Land) simuliert. Schon bald werden die Beamten dort tatsächlich für den Ernstfall ausgebildet.