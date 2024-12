Die letzte Reise der Ketchupflasche: Ein Blick in die größte Müllsortieranlage Österreichs

Kreuz und quer laufen in der 25 Meter hohen Halle die Fließbänder voller Müll. Auch wenn man sich das anfangs kaum vorstellen kann: Was aus dem Gelben Sack kommt, wird hier binnen weniger Minuten getrennt.

Es gibt wenig, an dem das Auge sich lange festhalten kann. Wenn halt alles so schnell geht: Sack oben rein in die Maschine – zack – kugelt der Inhalt schon aufs Förderband und wird abtransportiert. Chipssackerl, ein Goudapackerl und eine Shampooflasche, Joghurtbecher und ein großes, undefinierbares Schaumstoffteil, das schon bessere Zeiten gesehen hat, entschwinden schnell dem Blick.