Wo die Impfkaiser residieren

Er habe die Frage "schon so oft gestellt bekommen", sagte Josef Seidl (VP), Bürgermeister von Auerbach im Bezirk Braunau am Inn, auf die Frage, warum gerade seine Gemeinde den unrühmlichen letzten Platz in der Impfstatistik einnehme. Nur 40,1 Prozent der 718 Einwohner sind hier vollständig immunisiert. Etwas mehr Einwohner und eine deutlich höhere Impfrate hat hingegen die Gemeinde Goldwörth. Mit 75,2 Prozent führt man das landesweite Impf-Ranking an.