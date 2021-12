Wo die Ferien auch abseits der Pisten in Schwung kommen

Skifahren in allen Ehren, aber hin und wieder darf auch ein bisschen Abwechslung her. Zum Glück gibt es in Oberösterreich jenseits der Skipisten eine Menge anderer Gelegenheiten, um den Winter in vollen Zügen zu genießen. Die perfekte Kulisse dazu bietet auf jeden Fall der Schnee, der in den vergangenen Tagen in weiten Teilen des Bundeslandes gefallen ist, und der strahlende Sonnenschein, der uns heute erwartet.