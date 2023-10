Wo das Schnitzel am besten schmeckt: 10 Top-Lokale in Oberösterreich

Schön flach geklopft, in Mehl gewuzelt und sanft in verquirltes Ei getaucht, mit Bröseln ummantelt und in Butterschmalz goldbraun herausgebacken: Das Schnitzel gehört zur Österreichischen Küche wie Kaiserschmarrn und Schweinsbraten, es ist Teil unserer kulinarischen Identität und österreichisches Kulturgut. Immerhin genießt der durchschnittliche Österreicher im Jahr stolze 30 Wiener Schnitzel.

Falstaff-Leser stimmten ab

Doch wo schmeckt der Wirtshaus-Klassiker besonders gut? Das Gourmet-Magazin Falstaff wollte von seinen Online-Lesern wissen, in welchem Lokal Oberösterreichs das beste Schnitzel auf den Teller kommt. Zwei Wochen lang konnte online abgestimmt werden. Jedes Bundesland kürte seinen Schnitzel-Kaiser. Wie auch im Vorjahr, als der Gasthof Stockinger in Ansfelden die Hitliste anführte, geht der Sieg in Oberösterreich auch heuer an ein Wirtshaus im Linzer Umland.

"Das Schnitzel ist unsere Visitenkarte"

Den ersten Platz holte sich mit dem Gasthaus Notmühle in Altenberg ein Familienbetrieb unweit der Landeshauptstadt. "Das Schnitzel ist unsere Visitenkarte, unser 'signature dish'. Dafür sind wir seit Jahrzehnten bekannt", sagte Wirtshausköchin Ingrid Hörschläger in einem OÖN-Interview. In der Notmühle wird hochwertiges Fleisch von regionalen Produzenten in der Pfanne goldbraun herausgebacken.

Ein Schnitzel um 27,90 Euro

Auf Rang zwei rangiert wie im Vorjahr das Restaurant Josef in Linz. In Butterschmalz gebackenes Wiener Schnitzel vom Schwein wird an der Linzer Landstraße mit Erdäpfel-Vogerlsalat serviert (17,60 Euro). Auch Das Bräu in Nussdorf am Attersee sicherte sich einen Stockerlplatz. Hier kommt klassisches Wienerschnitzel vom Kalbsrücken mit Petersilienerdäpfel und Preiselbeeren zu einem stolzen Preis von 27,90 Euro auf den Tisch.

Das sind die zehn beliebtesten Schnitzellokale in Oberösterreich:

Gasthaus Notmühle in Altenberg bei Linz Restaurant Josef in Linz Das Bräu in Nussdorf am Attersee Gasthof Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee Keplinger Wirt in St. Johann am Wimberg Uferei in Linz Liebhaberei in Linz Landgasthof Rief, Staudach Restaurant Hannibal in Wels Restaurant Lentos in Linz

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner