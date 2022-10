Wo beim Linz-Marathon gefeiert wird

Zuvorderst ist der Oberbank Linz-Donau Marathon natürlich ein sportliches Großereignis: Rund 9.500 Läufer werden in den verschiedenen Kategorien – zu Fuß beim Viertel-, Halb- und Vollmarathon sowie Staffellauf, aber auch mit Rollschuhen und Handybike – am kommenden Wochenende unterwegs sein. Eines der Highlights ist der Juniormarathon am Samstag im Sportpark Lissfeld, bei dem 1199 Drei- bis Siebzehnjährige nach Jahrgängen gestaffelt antreten werden.

Doch der Marathon ist mehr als eine Sportveranstaltung: Die rund 100.000 Besucher, mit denen die Veranstalter rechnen, erwartet am Streckenrand und darüber hinaus reichlich Unterhaltung – ein waschechtes Volksfest. An der 42,195 Kilometer langen Strecke sind jeweils vier Tempozonen und Musikmeilen verteilt, eine davon zum Beispiel auf der Nibelungenbrücke. Dort heizen DJs und Musikgruppen der Menge zusätzlich ein. Bei Streckenkilometer 3 (Ecke Freistädterstraße/Johann-Willhelm-Klein-Straße) steigt außerdem das Stadtteilfest Dornach, beim Schweindal Wirt beim ASKÖ-Donau-Platz bei Kilometer 32 feiert der Stadtteil Kleinmünchen.

Und selbstverständlich wird auch in den Zielbereichen des Halbmarathons beim Theater Phönix mit Murik, Musik und Zielbogen sowie der OÖN-Tonanlage gefeiert. Am Hauptplatz heizen Karl Weixelbaumer und Pascal Kitzmüller von "2:tages:bart" der Menge ein.

Sportmesse in der Tipsarena am Freitag

Doch das Programm startet schon vor dem ersten Lauf am Samstag: Bereits am Freitag findet in der Tipsarena in Linz die Linz Marathon Expo statt. Dort präsentieren zahlreiche Laufveranstalter, Sponsoren und Sportunternehmen von 10 bis 18 Uhr professionelles Equipment und aktuelle Trends.

Ein weiteres Fixum ist mittlerweile der Maskottchenlauf beim Juniormarathon am Samstag um 12.45 Uhr, bei dem selbstverständlich auch der OÖN-Mostdipf vertreten ist. Auch mehrere Landesmusikschulen veranstalten an verschiedenen Standorten in der Stadt verschiedene Konzerte.

Hier das Programm im Überblick: