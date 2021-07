"Welches englischsprachige Land ist das größte in Quadratkilometern?", fragt die Lehrerin auf Englisch und dann auf Deutsch in die Runde. Sofort stecken die zwölf Schüler, allesamt Teilnehmer der heurigen 25. Sommerakademie des Hochbegabtenfördervereins Talente OÖ, ihre Köpfe zusammen. Ein kurzes Tuscheln ist sowohl von der Mädchen- als auch der Bubenseite zu hören, ehe von jedem Tisch eine der drei Auswahlmöglichkeiten samt eines virtuellen Einsatzes in englischen Pfund präsentiert wird.