WM in Ottensheim: Bühne frei für die Ruderer

Am Samstagabend geht die Ruder-Weltmeisterschaft in Ottensheim mit der offiziellen Eröffnungsfeier an der Regattastrecke so richtig los. Endlich, könnte man sagen. Alle, von den Veranstaltern bis hin zu den Ottensheimern und den Sportlern, haben sich in die Riemen für dieses Großereignis gelegt. Und so wie es ausschaut, dürfte auch der Wettergott mitspielen.

"Abgesehen von ein paar Wolken scheint die gesamte WM-Woche die Sonne. Sommerliche Temperaturen von 27 Grad aufwärts erwarten Athleten und Zuseher", sagt Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Die Veranstalter rechnen mit 50.000 ruderbegeisterten Fans. Ob mit dem Pkw, den Öffentlichen oder dem Fahrrad, die Anreisemöglichkeiten zum Sportereignis des Jahres sind vielfältig. "Zu einem Parkplatzproblem wird es nicht kommen. Für die Veranstaltung wurden Stellplätze im Norden und Süden der Regattastrecke geschaffen", sagt Johann Thumfart, stellvertretender Leiter der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Linz.

Mit dem Fahrrad: Die WM ist ein so genanntes "Green Event", steht also ganz im Zeichen des Umweltschutzes. Warum also nicht mit dem Fahrrad anreisen oder zumindest die letzten Meter damit zur Regattastrecke zurücklegen? So heißt es sogar aus dem Komitee-Büro: "Man kann bis zum Eingangsgelände fahren." Vorsicht: Der Donauradweg R1 ist zwischen Goldwörth und dem Regatta-Zentrum gesperrt. Umgeleitet wird über Hagenau.

Mit Bus und Bahn: Der Verkehrsverbund hat das Angebot der Regionalbuslinien 200 und 201 verstärkt. So fahren wochentags zwischen zwischen 6.23 und 20.23 Uhr stündlich Busse vom Linzer Hauptbahnhof über die Haltestellen Hessenplatz, Untere Donaulände und Hinsenkampplatz zum Marktplatz Ottensheim. Die letzte Rückfahrt vom Marktplatz Ottensheim nach Linz ist um 20 Uhr möglich.

Zu Fuß vom Marktplatz ins Regattazentrum: Das ist kein Problem – länger als 15 Minuten geht man nicht. Das ist für jeden machbar. Zu Fuß vom Bahnhof zur Strecke: Die Mühlkreisbahn und die Regionalbusse 230 und 231 halten bei der Haltestelle Ottensheim-Bahnhof. Von dort ist das Regattagelände zu Fuß in einer halben Stunde zu erreichen. Eine Wochenkarte des Verkehrsverbundes kostet übrigens 13,90 Euro. Einzelfahrten und Tageskarten gibt es für Kinder, Familien und Senioren zum ermäßigten Preis.

Die Anreise mit dem Auto: Die Parkgebühr am Nord- und Süd-Parkplatz beträgt acht Euro pro Tag. Ein Leitsystem auf der Strecke Linz–Ottensheim führt zum Nord-Parkplatz. Der Süd-Parkplatz befindet sich nahe dem Kraftwerk Wilhering-Ottensheim. Die Hagenauer Straße Richtung Ottensheim dürfen nur Fahrräder befahren. Motorräder und Pkw müssen über die B131 ausweichen. Zusätzlich ist die Linzer Straße gesperrt.

Weitere Infos gibt es auch im Internet auf wrch2019.com

