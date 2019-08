WM der Berufe: Medaillenregen für Österreich

Österreich ist dank dieser zwölf Medaillen wieder unter den Top-Zehn-Nationen der Welt und darüber hinaus beste EU-Nation.

Österreich schickte 46 Starter aus 41 Berufen nach Russland. Neun der 46 Teilnehmer kamen aus Oberösterreich.

Silber für Oberösterreicher

Sebastian Wienerroither stach dabei besonders hervor: Der 20-jährige Steinmetz aus Frankenburg am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) bringt eine Silbermedaille zurück in die Heimat. "Es ist einfach voll genial. So richtig kann ich es noch nicht fassen", rang Wienerroither im Gespräch mit den OÖNachrichten um Worte. Zur Vorbereitung hatte sein Vater extra einen speziellen Kalkstein aus Russland nach Frankenburg bringen lassen. Trainiert hat aber nicht nur Wienerroither akribisch: Das gesamte Team Austria hat seit Anfang des Jahres neben ihrem Berufsalltag rund 1000 Stunden investiert, um mit den Teilnehmern aus 59 Ländern mithalten zu können.

