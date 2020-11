Begeistert und geradezu euphorisch reagiert der renommierte Virenforscher Peter Palese auf die Erfolgsmeldungen über die Wirksamkeitsanalysen der Impfstoffentwickler. "Ich bin sehr zuversichtlich. Wissenschaftlich ist das Thema Impfstoff gelöst", so der in Linz geborene Direktor des Department of Microbiology an der Mount Sinai School of Medicine in New York.