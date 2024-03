Wirtshausfestival "Felix": Die Tradition in die Zukunft bringen

Traditionelle Wirtshauskultur wird mit Innovationsgeist gekonnt in Szene gesetzt und in Form von 30 kulinarischen Veranstaltungen interessierten Feinschmeckern präsentiert. Von der Strudelschifffahrt am Traunsee über die "Indrustrieroas" bis zum Wirtshauslabor "Salzkammer-guad" ist für alle Geschmäcker etwas dabei.

Das Festival, das von den OÖNachrichten präsentiert wird, beweist ganz klar, dass die Tourismusregionen in Oberösterreich auch in den Nebensaisonen ein Besuch wert sind. "Oberösterreich bietet an 365 - oder wie heuer an 366 - Tagen eine Bühne für kulinarischen Genuss. Mit Veranstaltungen abseits der Hauptsaison wird unser Bundesland zur Ganzjahresdestination für Urlauber", sagt Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP). Seit der Gründung des Festivals im Jahr 2018 lockten insgesamt 600 Veranstaltungen mehr als 25.000 Gäste an.

Belebte Wirtshauskultur

Wichtiger Partner ist wie in den vergangenen Jahren das Genussland Oberösterreich, das mit mehr als 300 bäuerlichen Produzenten und 150 Genussland-Wirten ein wesentlicher Teil der gastronomischen Landschaft ist. "Wir wissen, wie wichtig eine lebendige Wirtshauskultur einerseits für den Tourismus und andererseits für die Einheimischen ist. Mit ,Felix' wird das kulinarische Angebot für alle sichtbar und zum wahren Erlebnis für die Konsumenten", sagt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weniger, Obfrau Genussland Oberösterreich (VP). "Das Genussland schmeckt man gleich zweimal : einmal am Teller durch die heimischen Produkte und ein zweites Mal durch die drei Genussland-Wirte Traunsee Fisch und Pasta by Parzer, dasFiaker und Gasthof Dickinger."

Dass das herausragende Angebot von Essen und Trinken für den heimischen Tourismus besonders wichtig ist, bestätigt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus: "Die Gäste wollen sich durchkosten und entscheiden sich für Regionen mit besonderer Kulinarik. Diese ist mittlerweile eine der zehn wichtigsten Gründe, warum in Oberösterreich Urlaub gemacht wird." Das schlägt sich auch in den Buchungszahlen nieder: in den vergangenen Jahren konnten 15.000 zusätzliche Nächtigungen durch das Wirtshausfestival lukriert werden.

v.l. Leni Ortmann, Schülerin HLW Don Bosco Vöcklabruck, Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer Oberösterreich Tourismus, Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner, Michaela Langer-Weninger, Agrar-Landesrätin & Obfrau des Vereins Genussland Marketing Oberösterreich, Andreas Murray, Geschäftsführer Tourismusverband Ferienregion Traunsee-Almtal, Jochen Neustifter (Jo’s Restaurant Vorchdorf & Jugendprojekt „Wirtshauslabor“ Gmunden) und Anja Lacher, Schülerin HLW Don Bosco Vöcklabruck Bild: Land OÖ/MARGOT HAAG

Besonderes Angebot in besonderen Locations

"Hinter dem Wirtshausfestival steht die Idee, authentische Wirtshauskultur in den Vordergrund zu stellen und diese in besonderen Locations zu präsentieren. Das Gasthaus Rosenkranz in Gmunden hat beispielsweise schon vor Jahrzehnten zugesperrt - nun werden im Zuge von ,Felix' in dem ursprünglichen Ambiente wieder Gäste bewirtet", sagt Andreas Murray , Geschäftsführer Tourismusverband Ferienregion Traunsee-Almtal.

Damit nicht nur die Wurzeln der Gastronomie gestärkt werden, sondern auch die jungen Triebe ungeahnte Höhen erreichen, wird der Nachwuchs aktiv in das Programm des Wirtshausfestivals eingebunden. Gemeinsam mit Schülern der HLW Don Bosco Vöcklabruck kredenzt Jochen Neustifter (Jo's Restaurant und Partyservice in Vorchdorf) in der "Moserei" in Scharnstein besonderes Almtal-Sushi mit Fischen aus der Region. "Man muss die Tradition in die Zukunft bringen und nicht nur kurzfristig reaktivieren. Dafür braucht es junge, motivierte Nachwuchsgastronomen, die sich für die Kultur und ihre Weiterentwicklung begeistern lassen", sagt Neustifter.

