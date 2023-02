Wirtshausfestival "Felix": Am Traunsee ist schon der April ein Wonnemonat

Genuss in der traumhaften Naturkulisse des Salzkammerguts

Traditionsbewusste Küche mit modernem Innovationsgeist: Das zeichnet auch in der vierten Auflage das Wirtshausfestival "Felix" in der Region Traunsee-Almtal aus. Vom 24. März bis zum 1. Mai veranstalten Touristiker, Gastronomen und Hoteliers zahlreiche Workshops; spezielle Menüs und andere kulinarische Programmpunkte wurden kreiert.

Das Festival, das von den Oberösterreichischen Nachrichten präsentiert wird, soll die Kulinarik der Region ins Bewusstsein der Gäste rücken – von Landwirten über die Lebensmittelproduzenten bis hin zu den Gastronomen. "Urlauber entdecken Oberösterreich vermehrt auch durch die heimische Kulinarik. Das Kennenlernen von regionalen Spezialitäten ist ein starker Motivationsfaktor für Nächtigungs- und Ausflugsgäste", sagt Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP).

Gästemagnet in der Vorsaison

Auf dem Programm stehen zum Beispiel eine kulinarische Stadtführung durch Gmunden, eine "Knödlroas" im Oldtimerbus und sogar ein Wirtshauskrimi beim Hois’n Wirt. Im Mittelpunkt befindet sich die oberösterreichische Wirtshaus-Kultur, die auch für die Landes-Tourismusstrategie 2028 eine zentrale Rolle spielen soll.

Enger Partner des Festivals ist das Genussland Oberösterreich, das als Marketing-Verband die Produkte oberösterreichischer Lebensmittelerzeuger und die enge Zusammenarbeit mit Gastronomie und Hotellerie hochhält. "Beim Felix geht es darum, Regionalität, Partnerschaft und auch gesellschaftliche Verantwortung vor den Vorhang zu holen", sagt Genussland-Obfrau und Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP). Die branchenübergreifende Zusammenarbeit sei Schlüssel zum Erfolg für Felix, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus.

Der Zeitpunkt zum Frühlingsbeginn sei bewusst gewählt, sagt Andreas Murray von der Ferienregion Traunsee-Almtal: "In Abstimmung mit den Gastronomen bemühen wir uns, besonders in der Vorsaison Angebote wie das Festival zu setzen, um auch in dieser Zeit gute Auslastung zu haben", sagt er.

Traunseewirte-Sprecher Wolfgang Gröller bietet einen Ausblick auf die kulinarischen Schwerpunkte: "Neben Spargel beschäftigen wir uns besonders mit Schaumweinen – das ist ein Gebiet, in dem sich in den vergangenen Jahren viele spannende Sachen getan haben", sagt er.

Das komplette Programm finden Sie auf wirtshausfestival.at

