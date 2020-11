Wirtschaft, Ethik, Religion: Schasching-Preis vergeben

An vier Preisträger vergeben wurde gestern der "Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Dialogs von Wirtschaft, Ethik und Religion". Der von der Industriellenvereinigung (IV) in Kooperation mit der Katholischen Privat-Universität Linz (KU) in Wien ausgerufene Preis wird alle zwei Jahre für Studierende sowie junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgeschrieben, die sich in ihren Arbeiten mit dem Verhältnis der Wirtschaft zu Ethik, Religion oder Kirchen auseinandersetzen.

Der Preis folgt den Ideen des katholischen Sozialethikers Johannes Schasching, "sachgerecht, menschengerecht und gesellschaftsgerecht zu wirtschaften". Aufgrund der Covid-19-bedingten Situation fand die Verleihung online statt. Der mit insgesamt 7500 Euro dotierte Preis ging heuer an Judith Klaiber, Hannah Rosa Klepeis (beide in der Kategorie Dissertationen und Habilitationen), Anna Herzog (Kategorie Bachelor- und Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Projektarbeiten) sowie Dominik Harrer (Kategorie Seminararbeiten, Zeitschriftenbeiträge, Essays).

Gerade die vergangenen Monate hätten die enge Verwobenheit wirtschaftlicher Entscheidungen und ethischer Fragestellungen deutlich gemacht, sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

