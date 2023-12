Wirtin in Linz überfahren: Junge Zechpreller wegen Mordversuchs angeklagt

Das bestätigte am Dienstag Behördensprecher Hansjörg Bacher auf OÖN-Anfrage. Die Anklage sei zugestellt, aber noch nicht rechtskräftig, es läuft die 14-tägige Einspruchsfrist.

Wie berichtet war die überfahrene Wirtin lebensgefährlich verletzt worden und nach mehreren Operationen wochenlang auf Reha. Das Pärchen, 16 und 17 Jahre alt, hatte damals mit dem SUV der Mutter des Burschen eine Spritztour von Graz nach Linz unternommen, am Steuer saß die 16-Jährige. In Linz kehrten sie in dem Lokal an der Landstraße ein.

Flucht nach Kroatien

Nachdem sie das Opfer vorsätzlich überrollt haben sollen, flüchteten die beiden mit dem Wagen bis nach Kroatien, wo sie schließlich auf der Grundlage eines internationalen Haftbefehls festgenommen und nach Graz ausgeliefert wurden. Ein Prozesstermin in Graz steht noch nicht fest. Den beiden Jugendlichen droht im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

