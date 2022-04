Wird Polizistenmörder nach 30 Jahren enthaftet?

Wegen Mordes an einem Gendarmen und einem Sprengstoffanschlag auf den Gendarmerieposten in Ansfelden im Jahr 1992 sitzt seit 30 Jahren ein inzwischen 68-Jähriger im Gefängnis. Er war deshalb zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Wie berichtet hat der Häftling, der in der Justizanstalt Stein einsitzt, schon mehrfach einen Antrag auf Entlassung gestellt. Bisher ohne Erfolg.

Zuletzt schien es, als tue sich ein Fenster zur Freiheit auf. Das Vollzugsgericht in Krems gab einem weiteren Antrag des Inhaftierten statt und nannte als Entlassungsdatum den 26. April 2022. Doch das wird vorerst nichts, wie OÖN-Recherchen ergaben. Denn die Staatsanwaltschaft hatte eine Beschwerde gegen die Enthaftung eingebracht. Das Oberlandesgericht Wien entschied daraufhin, dass die Gründe für eine Freilassung erneut geprüft werden müssen, heißt es aus dem Landesgericht Krems. Wie es weitergeht, bleibt offen.