Wirbel um lebensgroße Pornobilder

Aufregung herrscht in mehreren Gemeinden in den Bezirken Ried und Vöcklabruck: Ein unbekannter Täter hängte öffentlich Bilder von nackten Frauen auf – zum Teil in Lebensgröße.

Er hatte die Fotos offenbar von Pornoseiten im Internet heruntergeladen, ausgedruckt und zwischen Juni und Oktober an zahlreichen Orten positioniert: in einem Wald zwischen Frankenburg und Waldzell, in Bushaltestellen und öffentlichen Schautafeln in Puchkirchen, Pramet und Schildorn.

Nach intensiven Ermittlungen konnten Polizisten nun den Täter ausforschen: Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck, der die Bilder laut Polizei "aus Spaß" aufgehängt hatte. Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

"Bei uns gab es insgesamt zwei Vorfälle", sagt Schildorns Bürgermeister Wolfgang Moser. "Im Juni und im August wurden in einem Wald selbst ausgedruckte Fotos von nackten Frauen aufgehängt." Der Bürgermeister handelte rasch: "Wir haben die Bilder sofort entfernen lassen." Sie wurden als Beweisstücke im Gemeindeamt verwahrt. Moser versuchte, kein großes Aufheben um die Sache zu machen: "Sonst wird es nur noch unangenehmer." Ähnlich in Pramet, wo das Bild einer nackten Frau in einer aufgelassenen Bushaltestelle zu sehen war: "Wir haben den Vorfall der Polizei gemeldet", sagt Bürgermeister Eduard Seib. "Es gab aber keine große Aufregung in der Gemeinde."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.