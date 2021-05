Wirbel um 3-G-Nachweis auf dem Golfplatz

Grün ist für vollständig Geimpfte und gilt bis Saisonende. Das gelbe Schild, das auf der Golftasche befestigt wird, ist ein mittelfristiger Nachweis. Der Golfer hat erst eine Impfung hinter sich , einen Antikörpertest gemacht oder einen Absonderungsbescheid als Bestätigung einer überstandenen Infektion bei sich. Wer rot trägt, ist lediglich getestet. Für 24, 48 oder 72 Stunden.

Mit einem 3-G-Bagtag, also einer Beschilderung auf der Tasche, wollen Oberösterreichs Golfclubs den Organisationsaufwand für Gäste und Sekretariat minimieren – und sehen sich nun teilweise heftiger Kritik ihrer Mitglieder gegenüber. Den aktuellen Gesundheitsstatus öffentlich zu zeigen und in Kategorien eingeteilt zu werden, wolle man nicht, heißt es auch in Zuschriften, die die OÖN erreichen.

Die Idee hatte Robert Fiegl, Generalsekretär des österreichischen Golfverbands, entwickelt und das Konzept an die Golfclubs im Land weitergeschickt.

"Das Bagtag muss nicht sichtbar angebracht werden, sondern lediglich als Bestätigung der Registrierung mitgeführt werden. Es steht auch jedem frei, ganz darauf zu verzichten und sich bei jedem Besuch erneut beim Sekretariat anzumelden und den Immunitätsnachweis vorzulegen", sagt er. 70 Prozent der Mitglieder in den Golfclubs seien bereits einmal geimpft: "Sie müssten jedes Mal erneut einen Nachweis bringen und im Sekretariat vorlegen. Deshalb haben wir diese Idee mit den Bagtags entwickelt", sagt er.

Unterschiedliche Farben, wie sie von mehreren Clubs in Oberösterreich eingesetzt werden, seien bei der Erstellung des Konzepts allerdings kein Thema gewesen. "Jeder Club kann selbst entscheiden. Aber ich halte unterschiedliche Farben für nicht notwendig. Eine Farbe mit Namen und Gültigkeitsdatum würde reichen", sagt Fiegl. Man versuche einfach, "das Beste aus dieser Situation" zu machen. (geg)