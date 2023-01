Wirbel im Kepler Klinikum: Chirurg will gegen "Fristlose" vor Gericht ziehen

Dass die Personalnot in den oberösterreichischen Krankenhäusern akut ist und sich die Mitarbeiter überlastet fühlen, hat kürzlich auch eine Mitarbeiterbefragung in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) ergeben. Verschärft hat sich die Lage diese Woche noch in der Hals-Nasen-Ohrenabteilung des Kepler Universitätsklinikums, wo es zum Abgang eines 37-jährigen Facharztes kam.Allerdings hat der aus Kanada stammende Rhinoplastiker Basel Hallak, der auf Nasenkorrekturen spezialisiert ist