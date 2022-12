Wir zeigen der Sonne den geneigten "Erdhintern"

Morgen, 22.47 Uhr, ist es so weit: Die Tage werden wieder länger. Allerdings – und das ist das Haar in der Suppe – dauert es, bis sich das bemerkbar macht. Wie langsam das vonstattengeht, dazu kennt der Volksmund auch ein Sprücherl: Zu Weihnachten: Was á Muckn gaumá mag Zu Neujahr: Was á Hauh(n) schriaten mag Zu Dreikönig: Was á Hirsch springá mag Zu Lichtmess: Oa Stund Und weil eine Mücke ihren "Mund" eben nicht sehr weit aufbringt, wie es im Sprücherl heißt, sind auch die Tage