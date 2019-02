"Wir wollen jungen Menschen zeigen, dass Technik Spaß machen kann"

HAGENBERG/WELS. Vom smarten Leiberl bis zum Roboter mit sechs Beinen: "Traumberuf Technik" gibt in den Fachhochschul-Standorten Hagenberg und Wels Schülern Einblicke in technische Berufe.

Spannende Technik: von der virtuellen Brille bis zur smarten Kleidung Bild: Alexander Schwarzl

Smarte Kleidung: Wer da nur an einen flotten Anzug denkt, liegt in Hagenberg falsch. Am dortigen Standort der Fachhochschule (FH) Oberösterreich arbeitet man an leitfähigen Fasern in Textilien – und forscht an Anwendungen dafür. Ergebnis ist "smarte Kleidung", über die man etwa Handys, Musikplayer oder Datenbrillen steuern kann.

Wissenschafter Marc Kurz führt derzeit Schülern aus ganz Oberösterreich die smarte Kleidung vor. Es ist eine der Stationen der Traumberuf-Technik-Tage, an denen die Fachhochschule Oberösterreich und die Johannes-Kepler-Uni ihre technischen Forschungsfelder präsentieren: Dazu gehört auch die Forschung an IT-Sicherheit, genauso wie die Entwicklung von Spielen in Virtual Reality.

Ziel von "Traumberuf Technik" ist es, Schüler der oberösterreichischen Gymnasien für technische Berufe und Ausbildungen zu begeistern. Daher werden 2700 Siebtklassler aus allen Gymnasien des Landes seit gestern drei Tage lang an die Standorte der FH in Wels und Hagenberg eingeladen, um die Bandbreite technischer Berufe kennenzulernen.

Zum Beispiel anhand eines sechsbeinigen Roboters, den Studenten des Studienganges Hardware-Software-Design geplant, konstruiert und gebaut haben. Jacqueline Lowe wiederum studiert "digital arts". "Hier werden Technik und Kunst miteinander verbunden", erklärt sie. Gelernt wird etwa, Animationsfilme zu erstellen oder Videospiele zu entwerfen.

"Wir wollen hier den jungen Menschen zeigen, dass Technik auch Spaß machen kann", sagt Günther Hendorfer, akademischer Leiter der FH. Ein weiteres Forschungsgebiet der FH Hagenberg ist IT-Sicherheit. Gerade für Banken sei das ein besonders wichtiges Thema, sagt Maximilian Pointner, Vorstandsdirektor der Sparkasse Oberösterreich, die "Traumberuf Technik" seit Jahren unterstützt. "Die Kunden erwarten, dass gerade im Bankbereich die IT-Systeme sicher sind." Man müsse den jungen Menschen das Entwicklungspotenzial technischer Berufe vor Augen führen, erklärt Günther Vormayr von der Bildungsdirektion: "Faszination entsteht dadurch, dass wir den Schülern zeigen, was wir noch alles erforschen müssen."

IFN-Geschäftführer Stephan Kubinger – stellvertretender Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer OÖ – betont den raschen Wandel der technischen Medien: "Wir brauchen junge Menschen, die sich hier auskennen."

