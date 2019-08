"Ich mach die Vorhänge auf und schau in eine Kamera", sagt Andreas Hummer mit einem Augenzwinkern. Er ist einer von 774 Einwohnern Hallstatts. Eines Orts, der für Touristen der Inbegriff der österreichischen Idylle ist. Für manch Heimischen ist der Andrang aber längst eine Zumutung. Die OÖNachrichten begaben sich auf Spurensuche.

"Wir haben nur eine Saison: von Jänner bis Dezember", sagt Alexander Scheutz, Bürgermeister (SP) von Hallstatt. Rund 1,1 Millionen Gäste aus der ganzen Welt kommen jährlich in den kleinen Ort, der von manchem für ein Freilichtmuseum gehalten wird. Ein Hotspot: ein Fotostopp beim See. Schnell auf den Auslöser gedrückt, und schon geht es zurück zum Bus und zur nächsten Station auf der Österreich-Tour.

Der Verkehr ist auch eines der brennendsten Probleme von Hallstatt. Wohin mit den unzähligen Autos, Wohnmobilen und Bussen, die täglich entlang des Hallstätter Sees fahren? Es gibt viel zu wenig Platz für so viele Fahrzeuge.

Leuchtet in roten Lettern "Closed" bei der Anzeige auf, kann das nur eines bedeuten: "Der Parkplatz ist voll." Die Besucher weichen aus – etwa nach Obertraun. "Ja, es kommen immer mehr Hallstatt-Besucher mit ihren Fahrzeugen zu uns, um von hier aus in Richtung Hallstatt zu wandern", sagt Egon Höll, Bürgermeister (SP) von Obertraun.

Das Problem: "Die parken wie wild links und rechts am Straßenrand und nutzen jede Lücke, um ihre Autos und Wohnmobile irgendwie abzustellen." Auf der einzigen Verbindungsstraße komme es dadurch immer wieder zu Staus. Die Reaktion: "Wir haben seit einem Jahr eine Arbeitsgruppe. Wir wollen jedes Mausloch schließen und arbeiten an einem absoluten Halte- und Parkverbot vor allem für Wohnmobile und Autobusse außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze." Nachsatz: "Zugleich schaffen wir kostenpflichtige Parkplatzmöglichkeiten." Höll sagt außerdem: "Wir profitieren vom Hallstatt-Boom und lernen Jahr für Jahr dazu. Wichtig ist, aus dem Ansturm Wertschöpfung für die Obertrauner zu generieren und die Touristenströme zu lenken. Das geht nicht über Nacht. Aber ich bin sicher, es geht."

Die Hallstätter selbst leben seit Jahren mit dem Touristen-Ansturm, der nicht nur Auswüchse wie ständig und alles fotografierende Chinesen mit sich bringt, sondern gleichzeitig auch eine wichtige Einnahmequelle ist. 90 Reisebusse pro Tag haben die kleine Gemeinde als Ziel, die wegen ihres einzigartigen Charmes sogar in China nachgebaut worden ist. Ein ständiges Kommen und Gehen, das bisher aber nicht reguliert worden ist.

Von 90 auf 54 Busse pro Tag

Das soll sich ändern. Ab dem Frühjahr wird ein Slotsystem für Reisebusse gelten. Eine limitierte Anzahl von 54 Bussen pro Tag soll in Abständen vor Hallstatt parken dürfen. Bürgermeister Scheutz: "Damit sind nicht alle Gäste gleichzeitig im Ort, es teilt sich besser auf. Und falls die Slots voll sind, können die Busgäste in die umliegenden Ortschaften wie Bad Goisern oder Bad Ischl weiterfahren", sagt Scheutz. "Dadurch profitiert letztendlich die gesamte Tourismusregion."

Wie die Busfahrer reagieren? "Derzeit ist es so, dass vor allem an den Wochenenden nicht Platz für alle da ist. Immer wieder müssen wir uns irgendwo in der Umgebung eine Parkmöglichkeit suchen", sagt Adalbert Hösl, Chauffeur eines Salzburger Busunternehmens. "Mal schauen, ob sich das Slotsystem bewährt", sagt Andreas Hummer. Bis dahin heißt es für den Hallstätter: "Ich mach die Vorhänge auf und schau in eine Kamera."

Das Slotsystem

Mit einem Slotsystem versucht die Gemeinde Hallstatt, die An- und Abreise von Reisebussen zu regulieren.

Mit März kommenden Jahres wird es eine Obergrenze für Reisebusse geben, die in Hallstatt halten dürfen. Zurzeit reisen bis zu 90 Busse am Tag an. In Zukunft soll das Limit bei 54 liegen. Pro Stunde sollen höchstens zwölf An- und Ausreisen möglich sein.

Nur aussteigen und fotografieren wird nicht mehr gehen. Busse müssen mindestens zweieinhalb Stunden in Hallstatt bleiben, ansonsten ist keine Anreise erlaubt. Sie dürfen zwischen 8 und 17 Uhr in den Busterminal einfahren. Letzte Abfahrt: 19.30 Uhr.

Was ist ein Slot?

Bussen wird nur noch eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt, um die Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Im Falle Hallstatts beträgt ein Slot 20 Minuten. Die 20 Minuten orientieren sich an Salzburgs Regelung. Dort werden fünf bis sechs Minuten zum Aussteigen und zehn bis zwölf Minuten zum Einsteigen vergeben.