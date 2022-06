Die Dambachsiedlung in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) ist beschaulich. Vier neue Häuser wurden hier im Jahr 2017 auf einem ehemaligen Firmengelände errichtet, rund 36 Miet- und Eigentumswohnungen entstanden. In einer davon erfüllte sich Daniel Hofstätter mit seiner Frau Anna den Traum vom Eigenheim. Lange durfte er ihn nicht träumen.