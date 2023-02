 "Wir werden uns mit dem Wolf nicht arrangieren können"

Einst war er das am weitesten verbreitete Haarraubwild in ganz Europa. Doch bereits ab dem 15. Jahrhundert wurde auf ihn nach zahlreichen Weidevieh-Rissen in der Landwirtschaft Jagd gemacht, gegen Mitte des 19. Jahrhunderts war er sogar vom Aussterben bedroht: der Wolf. Während es lange Zeit ruhig um das heimische Raubtier war, ist es nun aufgrund von mehreren Sichtungen auch in Oberösterreich wieder in den Fokus gerückt (die OÖN berichteten).