"Wir warnen seit Jahren, aber passiert ist nichts"

30 Allgemeinmediziner-Stellen sind in Oberösterreich mit Stichtag 1. Jänner unbesetzt, vier sind interimistisch besetzt, dazu kommen eine offene Stelle für einen Dermatologen, drei Stellen für Gynäkologen und sieben für Kinderärzte – diese Zahlen belegen, dass der Ärztemangel in Oberösterreich immer schlimmer wird.

Doch der Mangel ist nicht nur bei "herkömmlichen" Medizinern akut, sondern auch bei Zahnärzten. "Auch wir finden trotz mehrmaliger Ausschreibung oft niemanden für eine Praxis", weiß Zahnärztekammerpräsident Günter Gottfried. "Bei uns ist die Lage sogar fast noch schlimmer als bei den Allgemeinmedizinern." Denn von 383 Kassenstellen in Oberösterreich sind 26 derzeit nicht besetzt und rund 37 Prozent der aktiven Zahnärzte sind zwischen 59 und 65 Jahre alt. "Wir haben schon seit Jahren auf die Problematik aufmerksam gemacht, denn dass die Babyboomer-Generation nun langsam in Pension geht, kommt ja nicht überraschend", sagt Gottfried und sagt: "Passiert ist von Seiten der Politik leider gar nichts."

280 Studienplätze

Im Gegenteil, vor zwei Jahren wurde der Zugang zum Studium verändert. "Seither gibt es für ausländische Studenten keine Zugangsbeschränkung mehr. Beim Studium der Allgemeinmedizin sind mindestens 75 Prozent der Plätze für Österreicher reserviert, bei uns gibt es das nicht mehr", sagt Gottfried und ergänzt: "Deshalb kommen viele Numerus-clausus-Umgeher aus Deutschland zum Studieren, praktizieren dann aber nicht bei uns." Angesichts dessen, dass es in Österreich nur rund 280 Studienplätze gibt, wird der Mangel so verschärft. "Deshalb fordern wir schon seit Jahren, die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen", sagt Gottfried, "aber jetzt ist es fast zu spät. Das hätte vor zehn, 15 Jahren passieren müssen."

Wie kann man dann den Mangel an Zahnärzten bekämpfen? "Wir müssen die nun geltenden Realitäten an die Arbeitssituation anpassen", sagt Gottfried. Was er damit meint? "Zum einen müssen wir berücksichtigen, dass der Beruf weiblicher wird, 60 Prozent der Absolventen sind Frauen. Das bedeutet, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärker in den Fokus rücken muss. Dazu kommt, dass die jungen Ärzte mehr Wert auf die Work-Life-Balance legen." Primärversorgungseinheiten, wie bei Allgemeinmedizinern derzeit beliebt, hält er aber nicht für gut. "Da muss Deutschland ein warnendes Beispiel sein. Dort sehen Investoren solche Zentren rein als Gewinnoptimierung. Dazu darf die Zahnmedizin nicht verkommen."

Besser wären Kooperationen von Ärzten. "Wir erarbeiten derzeit gemeinsam mit der Gesundheitskasse Lösungsansätze", sagt Gottfried, der betont, "dass in Oberösterreich die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert. Es gibt eine sehr gute Gesprächsbasis zwischen Kammer und Kasse. Aber leider fallen durch die Zusammenlegung der Kassen die Entscheidungen nun in Wien, das verkompliziert manches." (kitz)