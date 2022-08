Was für eine Wohltat, wenn Stars der Kunst die Augen nicht davor verschließen, wie sich Menschen aus anderen Berufsgruppen in Krisenzeiten abrackern. Für Franz Welser-Möst war es ein "unbedingtes Bedürfnis", bei der OÖNachrichten-Initiative "Tombola der Wertschätzung" mitzuwirken – dem großen Dankeschön für mehr als 14.000 Pflegerinnen und Pfleger in Oberösterreichs Spitälern für deren enormen Einsatz während der Corona-Pandemie.