Wir suchen eure Beiträge: Wie retten wir unser Klima?

Was können wir tun, um unser Klima zu retten? Welche Projekte wurden gestartet? Was tragt ihr zum Klimaschutz bei? Und: Was sagen Experten?

Der Wettbewerb "Wir sind Zeitung" hat sich heuer ein brennendes Thema vorgenommen: den Klimaschutz. Gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich und dem Ars Electronica Center (AEC) Linz suchen die OÖNachrichten nach Beiträgen, was zu tun ist, um den Klimaschutz voranzutreiben. Mitmachen können Schüler von der 3. Klasse Volksschule bis zur Matura. Wir suchen Texte – etwa Interviews mit Experten, Kommentare oder Erörterungen – genauso wie von Schülern verfasste Beschreibungen von Schulprojekten, Kurzvideos (maximal drei Minuten), Podcasts oder Fotos.

Ab sofort (bis 28. November) können sich Schüler – oder Lehrer und ihre Klassen – auf nachrichten.at/wirsindzeitung anmelden. Am 28. Oktober gibt es eine Auftaktveranstaltung für Lehrer, unter anderem mit dem Meteorologen Andreas Jäger, Fritz Schwarz, Leiter des Botanischen Gartens Linz, und Katharina Forstner von "Fridays for Future". Von 1. Dezember bis 13. März 2020 können dann die fertigen Arbeiten hochgeladen werden. Eine Jury wählt die besten Einsendungen aus.

Diese werden in den SchülerNachrichten, die einer Ausgabe der OÖN österreichweit beiliegen, veröffentlicht. Alle Sieger werden zur Abschlussveranstaltung am 27. April 2020 ins Linzer AEC eingeladen. Dort werden auch Preise verlost: drei Klassenausflüge in den Nationalpark Kalkalpen, die "Erlebniswelt Energie" der Energie AG in Timelkam und zum Baumwipfelpfad Gmunden. Anmeldung und Infos auf nachrichten.at/wirsindzeitung.

Auftaktveranstaltung Andreas Jäger, Meteorologe und TV-Moderator, ist Stargast bei der Auftaktveranstaltung für Lehrer zum OÖN-Wettbewerb „Wir sind Zeitung“ am 28. Oktober ab 13.30 Uhr an der PH OÖ (Forum Stadtpark). Anmeldung: nachrichten.at/wirsindzeitung

