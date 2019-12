"Wir spüren den Zusammenhalt bei uns im Ort"

Der Adventmarkt an diesem Wochenende bringt wieder Alltag nach Hallstatt. "Wir spüren den enormen Zusammenhalt bei uns im Ort", sagt Bürgermeister Alexander Scheutz.

Genau eine Woche ist es her, dass die Salzkammergutgemeinde durch den nächtlichen Großbrand aus ihrer Idylle gerissen wurde. Die Verunsicherung war groß, weil viele Einheimische eine Brandstiftung befürchtet hatten. Die Polizei schließt dies inzwischen aus und geht von einem technischen Defekt aus. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren, seit gestern Nachmittag ist die Sperre der Landesstraße wieder aufgehoben. Die Stimmung sei deshalb gut, sagt der Bürgermeister, aber: "Was natürlich vom wirtschaftlichen Standpunkt tragisch ist, ist, dass in dem roten Haus ein Souvenirgeschäft mit drei Beschäftigten drinnen war, die momentan keine Arbeit haben. Frühestens im Herbst nächsten Jahres wird das Geschäft wieder öffnen können." Ähnlich ergehe es dem Schaumrollenproduzenten gegenüber. "Da sieht man die andere Seite der Medaille, die Leute leben halt auch vom Tourismus."

Dennoch werde weiter zusammengeholfen. "Der Dachstuhl und das Gesimse von dem am stärksten betroffenen Haus sind bereits fertig abgetragen, und noch vor einem starken Wintereinbruch soll ein neuer Dachstuhl errichtet sein", sagt Scheutz.

Bei dem Feuer sind auch zwei Holzhütten niedergebrannt. "Bevor diese wieder errichtet werden, wollen wir ein Straßen-Gutachten in Auftrag geben." Wie berichtet dürfen keine schweren Fahrzeuge wie Mischwagen auf der Straße entlang des Sees fahren, da diese unter dem Gewicht in der Vergangenheit nachgegeben hat. Der Ortschef hofft, dass die Landesstraße saniert wird, das habe oberste Priorität.

