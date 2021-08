Es war Donnerstagvormittag, als Manfred M. auf das Vordach zwischen seinem Bauernhaus und einem Nebengebäude gestiegen war. Bei den Arbeiten am Dach stürzte der 51-Jährige sechseinhalb Meter in die Tiefe. Seine Kinder fanden ihn tot am Boden liegend.

"Als ich von dem Unglück gehört habe, war ich fertig. Wir sind in der Gemeinde zutiefst schockiert", sagt der Ennser Bürgermeister Franz Stefan Karlinger (SP). M. wollte auf dem Dach Reinigungsarbeiten durchführen als er auf einen der drei Lichtdurchlässe getreten sein dürfte. Die dünne Dachplatte brach, der Landwirt stürzte in die Tiefe.

Lebensgefährtin auf Kur

Es war Mittag, als sich seine Kinder auf die Suche nach Manfred M. machten. Sie wollten ihren Vater zum Essen holen, doch fanden sie ihn auf dem Bauch liegend unter dem Vordach. Die Mutter der Kinder war auf Kur, daher verständigten sie die Heimbetreuerin, die die Rettung alarmierte. Doch für M. kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (mis)