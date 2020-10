Es gibt nicht viel zu beschönigen: "Es bleibt unbeständig und viel zu kühl für die Jahreszeit. Diese Woche gibt es kaum ein Entkommen", sagt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Es gibt einzelne und kurze Sonnenfenster, aber: "Wir bekommen von allen Seiten Fronten und Niederschlagszonen ab."

Der heutige Montag beginnt im Bergland und im Oberen Mühlviertel mit Schneefall, im restlichen Land regnet es. Am Nachmittag gibt es zumindest im Flachland die Chance auf ein paar Sonnenstrahlen. "Das ändert aber nichts an den viel zu kühlen Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 7 und 12 Grad", sagt Ohms.

Auch am Dienstag kommt das Tief aus dem Osten wieder zurück. In der ersten Tageshälfte kann es da und dort noch ein wenig auflockern, am Nachmittag zieht es aber wieder zu und im Zentralraum, Mühlviertel und im Bergland wird es regnerisch. Das Inn- und Hausruckviertel dürften davon aber verschont bleiben.

Am Mittwoch teilt sich das Land in eine unfreundliche Nordhälfte und eine sonnigere Südhälfte. Es bleibt weiterhin kalt mit 7 bis 11 Grad. "Dazu wird es auch windig, da braucht man fast ein Wintergewand", sagt der Meteorologe.

Am Donnerstag wird der Vormittag freundlicher, bis das nächste Tief aus dem Süden zu uns kommt und den Nachmittag und Abend verregnet. Die Temperaturen kommen nicht über 10 bis 11 Grad hinaus.

Der Freitag bleibt ebenfalls unbeständig und kühl mit maximal 10 Grad. Erster Lichtblick wird das Wochenende. Der Samstag ist noch ein wenig durchwachsen, der Sonntag wird aber wieder sonniger und derzeit noch trocken. "Nächste Woche geht es wieder ein wenig aufwärts, die klassische Hochdrucklage, die wir im Oktober immer wieder haben, dürfte heuer ausbleiben. Wir sind weit weg von einem goldenen Oktober", sagt Ohms. (mpk)

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wetter Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.