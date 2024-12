"Wir sind Weihnachten für euch im Dienst"

"Wir bescheren zu Hause in der Uniform" Für das Rote Kreuz Esternberg ist auch dieses Jahr wieder ein Geschwisterpaar im Weihnachtseinsatz. Jakob und Judith Majer übernehmen den Dienst am Heiligen Abend schon seit einigen Jahren. "Wir starten auf der Dienststelle und machen dann eine Dienstfahrt zu unserem Elternhaus ganz in der Nähe. Dort sind wir in Bereitschaft, können aber mitfeiern", sagt Jakob Majer. "Beschert wird bei uns daheim in der Uniform", fügt seine Schwester Judith lachend hinzu.