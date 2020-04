100 Euro für den Platz in der Schlange. Es ist ein verlockendes, aber nicht ganz ernst gemeintes Angebot des jungen Mannes mit der bunten Schutzmaske, der sich trotz aller Bemühungen nun ganz hinten anstellen muss. Und annehmen würde es vor dem Baumarkt in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) ohnehin niemand. Zu lang ist die Wartezeit an diesem kühlen Dienstagmorgen.