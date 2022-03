Wir sind mobil für jene, die es nicht sind

Um Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen zu erhalten, müssen sich ukrainische Flüchtlinge registrieren lassen. Das war bisher nur an den Registrierstellen in Linz und Wels möglich. Seit Samstag ist in Oberösterreich aber auch ein mobiles Team unterwegs. Es machte Stopp in Bad Ischl, Wels und Braunau.