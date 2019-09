"Wir sind mit den ersten drei Tagen sehr zufrieden"

"Wir sind mit der Besucherfrequenz an den ersten drei Tagen sehr zufrieden", sagt Messedirektor Helmut Slezak. Noch bis Sonntag (jeweils von 9 bis 18 Uhr) warten rund 700 Aussteller aus zwölf Nationen und zahlreiche Sonderschauen auf die Besucher der Rieder Landwirtschafts- und Herbstmesse. Trotz des nicht allzu rosigen Wetterberichtes ist der Messedirektor zuversichtlich, dass am Wochenende die Zahl der Besucher noch einmal steigt. "Und selbst wenn es ein wenig regnet, macht das nichts. Die Messebesucher sind da meist recht flexibel und bleiben dann einfach in den Hallen."

OÖN-Kochchampion kocht auf

Zwei Mal wird auf der Rieder Herbstmesse noch groß aufgekocht. Andrea Baur, die zusammen mit ihrer Mutter Anna im Mai den oberösterreichischen "Kochchampion-Bewerb" in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich gewonnen hat, wird am Samstag und Sonntag, jeweils um 13 Uhr, ihr Siegermenü – ein pochiertes Gustino-Schweinefilet mit Kräuterdinkelrisotto – kochen. Beim "Land schafft Leben"-Messekino können die Besucher die Zubereitung hautnah miterleben. Die Veranstaltung findet direkt beim Springbrunnen im Haus der Landwirtschaft statt.

Neben zahlreichen Sonderschauen findet am Sonntag, 8. September, auch das große Europafinale des Geotrac Supercup, dem spektakulärsten Traktor-Wettbewerb im Alpenraum, statt. Wie schwierig der zu absolvierende Kurs ist, hat OÖN-Praktikant Valentin Berghammer selbst getestet.