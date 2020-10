"Nach dem, was wir erlebt haben, zweifle ich schon an der Sinnhaftigkeit mancher Maßnahmen", sagt Frau A. Denn sie, ihr Mann und zwei ihrer drei Kinder sind von der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land für 20 Tage in Quarantäne geschickt worden, obwohl sie negative Corona-Testergebnisse hatten und keine Symptome haben. Einer der Söhne war als Einziger positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Elfjährige musste allerdings im Gegensatz zum Rest der Familie nur zehn Tage in Quarantäne verbringen.