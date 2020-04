Das Kepler-Universitätsklinikum (Kuk) in Linz ist das größte Krankenhaus des Landes. Während der Corona-Krise steht der Spitals-Koloss vor seiner bisher größten Bewährungsprobe. OÖNachrichten: Es erreichen die Redaktion viele Nachrichten von Mitarbeitern des Kuk, die sowohl mit den Schutzmaßnahmen, der Anzahl der Tests als auch der internen Kommunikation unzufrieden sind. Was läuft da falsch? Franz Harnoncourt: Es ist selbstverständlich, dass in einer so außergewöhnlichen Zeit, die noch nie