"Wir sind gefühlt nur drei Minuten gefahren, dann blieb der Zug stehen"

Am Sonntag um 13.16 Uhr stieg eine Berufsschülerin aus Grieskirchen in Linz in den Railjet Richtung Wien. Sie war auf dem Weg in die Berufsschule nach Fürstenfeld, wo sie nach zweimaligem Umsteigen um kurz vor halb sechs Uhr ankommen sollte. Stattdessen wurde die Zugfahrt ins Internat zu einer nervenaufreibenden Reise, die erst gegen halb zehn am Abend ein Ende nahm.