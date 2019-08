Die Erkennungsmarke um den Hals ist als Panzerung für Soldaten unzulänglich." Mit diesen Worten beschwor der kürzlich in Pension gegangene Militärkommandant Generalmajor Kurt Raffetseder die Dringlichkeit, dem Heer die Kampfpanzer zu erhalten. Doch mit dieser Art von Panzerung könnte es bald vorbei sein. Denn der "Leopard 2A4", von dem die Armee noch 60 Stück besitzt, hat auf dem Papier längst das Ende seiner Einsatzfähigkeit erreicht. Dass Österreichs einziges Panzerbataillon in Wels mit diesem Gerät noch einsatzbereit ist, liegt allein an der hervorragenden "14er"-Mannschaft in der Hessenkaserne.

Andere vergrößern Bestände

"Wir sind die Letzten in Europa, die mit einem Panzer auf diesem Stand fahren. Wie lange noch, ist fraglich", sagt Oberstleutnant Jörg Loidolt den OÖN. Der Grund: die Ersatzteile. In Teilbereichen fertigt diese die Industrie nicht mehr. Man habe in den vergangenen Jahren in etwa "ein Kompanie-Äquivalent" (16 Panzer) ausgeschlachtet. Doch bei einigen Bauteilen geht der Vorrat für die bereits seit 1997 in Österreich eingesetzten Panzer ebenfalls zur Neige.

Österreich müsse sich rasch überlegen, ob man in der militärischen Landesverteidigung mit einem schweren Rückgrat leben will oder nicht. "Wir sind kein Spezialverband, sondern der Feuerunterstützungsträger für alle Fußtruppen", sagt der Bataillonskommandant. International sei eine Landesverteidigung ohne Kampfpanzer jedenfalls unvorstellbar. Das zeige sich bei vielen anderen Armeen. "Die vergrößern ihre Panzerbestände", verweist Loidolt etwa auf Deutschland. Sollte die Bundeswehr noch vor kurzem auf vier Panzerbataillone reduzieren, so wird jetzt auf acht Bataillone erhöht. Ungarn schaffe gar 44 neue Leopard-Panzer an (Kostenpunkt: eine Milliarde Euro). Allerdings bereits in der neuesten Version 2A7.

Noch sei nicht alle Hoffnung verloren, sagt Loidolt. "Ein Modifizieren des 2A4 ist durchaus möglich. Das muss aber rasch geschehen. Denn wir wissen nicht, ob die Flotte nicht bald komplett zum Stehen kommt." Die nächste Regierung müsse daher den Auftrag dafür geben, dass die Welser Angebote einholen dürfen.

In Summe würde eine Modifizierung einen dreistelligen Millionenbetrag kosten – verteilt auf mehrere Jahre. Auf ein komplett neues europäisches Panzermodell zu warten, sei jedenfalls unmöglich. "Dieses gibt es frühestens 2030. Mit unserem Leopard erleben wir das sicher nicht mehr."

