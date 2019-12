Wir sind das Land der Ehrenamtlichen

600.000 Menschen engagieren sich in Oberösterreich regelmäßig ehrenamtlich. Sie opfern ihre Freizeit, um in Sport- und Musikvereinen, bei den Feuerwehren, bei den Rettungsorganisationen oder auch in ihren Gemeinden Gutes zu tun.

"Etliche bereits gewohnte Leistungen und Angebote wären ohne freiwilliges Engagement nicht verfügbar", betont Walter Aichinger, der Präsident des Roten Kreuzes Oberösterreich. In "seiner" Organisation sind mehr als 22.000 freiwillige Mitarbeiter tätig. Viele im Rettungs- und Sanitätsdienst, aber auch in anderen Bereichen wie Essen auf Rädern oder der Flüchtlingsbetreuung.

Mittlerweile kommen Ehrenamtliche auch in Schulen zum Einsatz. So bietet das Rote Kreuz seit Anfang 2018 flächendeckend die Bildungsinitiative "Alpha" an. Dabei betreuen Lese-Coaches Kinder, die Lesedefizite aufweisen (siehe Bericht auf Seite 22). Dieses Projekt zeigt, wie vielfältig die ehrenamtlichen Tätigkeiten bereits sind.

Laut einer Studie des Landes Oberösterreich werden wöchentlich 2,8 Millionen Stunden an ehrenamtlicher Arbeit geleistet, aber das Interesse ist damit noch nicht erschöpft. 270.000 weitere Menschen sind an ehrenamtlicher Arbeit interessiert.

Das Unabhängige Landes-Freiwilligenzentrum (ULF) in Linz dient dabei als Vermittler zwischen Interessierten, die ein Ehrenamt übernehmen möchten, und den Organisationen, die freiwillige Helfer benötigen.

Österreich im Spitzenfeld

Das Ehrenamt hat in Österreich einen sehr hohen Stellenwert, wie auch eine EU-Studie zeigt. Mehr als 40 Prozent der Erwachsenen sind als Freiwillige tätig: Damit liegt Österreich im Spitzenfeld mit den Niederlanden, Schweden und Großbritannien. Mit weniger als zehn Prozent niedrig ist das Freiwilligen-Engagement hingegen in Bulgarien, Litauen, Griechenland und Italien.

Wie aus dem Freiwilligen-Bericht des Sozialministeriums hervorgeht, sind fast 600.000 Österreicher in Sportvereinen aktiv, mehr als eine halbe Million engagiert sich bei der Rettung, den Feuerwehren und in der Katastrophenhilfe. Danach folgen der Kultur- und Freizeitsektor und der Sozial- und Gesundheitsbereich.

Feuerwehrleute und Sanitäter können sich an der Linzer Kepler-Uni für 100 abgeleistete Dienststunden vier ECTS-Punkte für ihr Studium anrechnen lassen.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at