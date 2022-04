Wir retten die Bienen: "So ein neuer Schaustock ist ideal zum Neugierigsein"

Jedes Jahr im Frühjahr, da schwärmen nicht nur die Bienen wieder aus, sondern auch die Kinder der Volksschule Burgkirchen. Und während die fleißigen Insekten zu den ersten blühenden Blumen ausschwärmen, zieht es die Schüler der zweiten Klasse zu den Bienenstöcken von Imkereiobmann Karl Augustin. Einen halben Tag verbringen sie dort. Zum Abschluss gibt’s frisch geschleuderten Honig und Honigbrote. "Voller Begeisterung schauen sich die Kleinen die Waben und das emsige Treiben in den Bienenstöcken an", sagt Augustin.

Eine besondere Attraktion

Und wenn die Volksschüler heuer wieder beim Imkereiverein vorbeischauen, erwartet sie eine ganz besondere Attraktion: ein Schaustock. Denn die Gemeinde Burgkirchen ist eine von mehr als 90 Gemeinden, die bei der Aktion "Wir retten die Bienen" von OÖNachrichten und Imkereiverband teilgenommen haben. Die Fotos erscheinen in den OÖNachrichten. In den kommenden Monaten werden die Schaustöcke dann aufgestellt.

"So ein neuer Schaustock ist wirklich ideal zum Neugierigsein", sagt der Imkereiobmann. "Das Bienenleben kann problemlos beobachtete werden. Vor allem weil sich die Bienen gar nicht verstecken können. Sonst ist die Königin nämlich recht scheu oder wird von den anderen Bienen verdeckt." Beim Imkereizentrum in Urfahr können die Gemeinden ihre Schaustöcke abholen. Knapp einen Meter sind sie hoch und bieten Platz für 5000 bis 7000 Bienen. Hinter den dicken isolierten Holzdeckeln zwischen zwei Plexiglasscheiben lebt nur ein kleines Volk, aber ein voll funktionsfähiges. Ein normales Volk fasst im Sommer 60.000 Bienen. Die Abläufe im Bienenstock sind dieselben wie im Schaukasten: Die Bienen sammeln Pollen, produzieren Honig, und die Königin legt Eier. Allerdings tut sich das kleine Volk schwerer, die Temperatur im Stock konstant zu halten. Daher müssen nach dem Zuschauen unbedingt wieder die Türen geschlossen werden.

Zwischen den Glasscheiben sind in den Schaustöcken zwei unterschiedliche Waben übereinander eingelassen: eine Brut- und eine Futterwabe. Sie können nach Öffnen der Holztüren von beiden Seiten beobachtet werden. In der Brutwabe ist die frisch verdeckelte Brut und mit etwas Glück auch das Schlüpfen von Bienen zu beobachten. In der Futterwabe lagern die Insekten Nektar und Pollen. "Bei genauem Hinsehen kann man auch Bienen erkennen, die den Pollen, den sie als ,Pollenhöschen‘ an den Beinen haften haben, in Waben verstauen", sagt Oberösterreichs Imkerpräsident Johann Gaisberger.