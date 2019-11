"Wir müssen unser Handeln nach der Umwelt richten"

Zumindest werden dort jene geehrt, die versuchen, sie ein Stück weit besser zu machen. Mit ihren Ideen, Projekten und Produkten, die zu Lösungen führen. Lösungen für das große Problem mit dem Klimawandel.

Im Jahr 1999 hat Wolfgang Neumann den "Energy Globe Award" ins Leben gerufen. Der Gmundner hat ihn innerhalb von 20 Jahren und mit großem Eifer zu einem der renommiertesten Umweltpreise der Welt gemacht. 25.000 Projekte aus 187 verschiedenen Ländern wurden bislang eingereicht.

Den 20. Geburtstag feiert der "Energy Globe Award" im finnischen Espoo. Dort, wo der Klimaschutz schon lange nicht mehr nur ein beliebtes Wahlversprechen ist. Zweimal hintereinander wurde Espoo von der UN zur nachhaltigsten Stadt Europas gekürt – mit Abstand. Unter anderem, weil der öffentliche Nahverkehr nicht nur radikal ausgebaut wurde, sondern auch tadellos funktioniert und angenommen wird.

Livestream am Times Square

Für Neumann ist Espoo darum auch der perfekte Ort für die Verleihung eines Klimapreises. Weil die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht. "Prinzipiell gibt es bereits für jedes Umweltproblem auf unserem Planeten eine Lösung. Wir müssen aber unser Bewusstsein und Handeln zugunsten der Umwelt ausrichten, um die Lösung auch umzusetzen", sagt Neumann. Dass es auch in Österreich gute Lösungsansätze gibt, beweist die Salzburger Firma Palfinger, die auf Reparatur und Wartung von Schiffen spezialisiert ist. Weil es weltweit etwa 60.000 Handelsschiffe gibt, die alle fünf Jahre neu gestrichen werden müssen, entwickelten Hubert Palfinger und sein Team eine automatisierte Lackieranlage, die sowohl Farbe spart als auch Energieverbrauch und Emissionen reduziert. Dafür wurde die Salzburger Firma in der Kategorie "Erde" nominiert.

Ob es für den begehrten "Energy Globe World Award" reicht, wird sich Mittwochabend herausstellen. In sechs Kategorien sind jeweils drei herausragende Projekte nominiert.

Die Veranstaltung, die heute mit den "Energy Globe Days" beginnt, wird live im Internet übertragen – und sogar am Times Square in New York angekündigt.

Infos: energyglobe.info